A marzo due week end senza treni sulla linea Novara-Arona

Rfi ha deciso di sospendere i treni sulla linea Novara-Arona durante due fine settimana di marzo, per eseguire importanti lavori di manutenzione. La decisione deriva dalla necessità di aggiornare le infrastrutture e garantire un servizio più sicuro in futuro. I treni non circoleranno nel fine settimana del 7 e 8 marzo e anche nel successivo del 14 e 15 marzo. La misura interessa tutti i passeggeri che usano questa tratta.

Lo stop ai treni per consentire lavori infrastrutturali sulla tratta. Le informazioni utili per i viaggiatori Stop ai treni a marzo, per due fine settimana, sulla linea Novara-Arona. Il blocco della circolazione ferroviaria è stato disposto da Rfi per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta ferroviaria, programmati nei fine settimana del 7 e 8 e 14 e 15 marzo. Per garantire la continuità del servizio, è stata riprogrammata l'offerta con un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Novara e Arona. L'orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Quattro week end senza treni sulla linea Novara-AronaNei prossimi quattro fine settimana, i treni sulla linea Novara-Arona non circoleranno.

