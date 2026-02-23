a lo stato delle cose la testimonianza inedita di un superstite di crans montana

Massimo Giletti presenta questa sera un’intervista esclusiva di un superstite di Crans-Montana, causata dalle tensioni tra le parti coinvolte. L’uomo racconta dettagli inediti sull’incidente avvenuto anni fa, offrendo una prospettiva diretta sugli eventi. La testimonianza riguarda un episodio che ha segnato profondamente la sua vita e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La puntata di questa sera si concentra su questa testimonianza e sui risvolti della vicenda.

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 23 febbraio, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità e approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 23 febbraio 2026. Nella puntata di stasera, riflettori accesi sulla strage di Crans-Montana, con la testimonianza inedita di uno dei superstiti del rogo e un’inchiesta sui precedenti di Jacques Moretti che portano fino in Corsica. Tra gli ospiti, l’ex procuratrice federale svizzera Rosa Cappa, il giornalista Marco Bazzi e il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno. Spazio poi a un faccia a faccia con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sui principali temi di attualità e sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Lo Stato delle Cose, il caso Garlasco e la tragedia di Crans Montana al centro della puntataLo Stato delle Cose torna in onda questa sera, dopo che il caso Garlasco e la tragedia di Crans Montana hanno riacceso l’attenzione pubblica.

Lo Stato delle Cose: Giletti su Garlasco, Crans-Montana e PalermoStasera, lunedì 26 gennaio, Massimo Giletti presenta un nuovo episodio di Lo Stato delle Cose su Rai 3.

Argomenti discussi: Rai 3, stasera a Lo stato delle cose caso Garlasco e la strage di Crans Montana; Garlasco, la porta a soffietto di casa Poggi e Crans Montana: temi e ospiti de Lo stato delle cose; Il punto su Crans-Montana a Lo stato delle cose; Altro pasticcio Rai: il talk di Giletti chiude per questioni di budget.

Rai cancella Lo Stato delle Cose, la chiusura inattesa: perché e la reazione di Massimo GilettiLa tv di Stato ha deciso di sospendere il programma del prime time del lunedì di Rai 3 nonostante i buoni ascolti per esaurimento del budget: tutti i dettagli ... libero.it

Finiti i soldi. Lo stato delle cose di Massimo Giletti verso la chiusuraDal 31 marzo il programma non andrà più in onda, secondo le indiscrezioni. Con il conduttore che commenta: Viva il merito ... huffingtonpost.it

