A Knight of the Seven Kingdoms perché si chiamano sette regni se sono nove? Egg dà la spiegazione

Egg spiega perché i sette regni di Westeros sono in realtà nove. La confusione nasce dal fatto che alcune regioni, come il Nord e il Valle, sono considerate singoli regni, ma si trovano sotto un’unica corona. In un'illustrazione, Egg mostra come le diverse aree si collegano tra loro, svelando le vere dimensioni dei domini. Questo chiarimento rivela dettagli nascosti sulle divisioni territoriali che molti fan non avevano mai notato prima.

Tra mappe, dinastie e titoli che pesano quanto una spada valyriana, A Knight of the Seven Kingdoms si prende il lusso di chiarire una delle ambiguità più longeve di Westeros. La serie di A Knight of the Seven Kingdoms riaccende una vecchia domanda del mondo di Il trono di spade: perché si parla di Sette Regni se le regioni di Westeros sono nove? La risposta affonda nella storia, nella politica e nella tradizione, così come dichiarato nel corso della serie stessa. I "Sette Regni": un nome antico che precede la conquista Nel finale della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, un breve scambio tra Dunk ed Egg mette il dito nella piaga: i Regni non sono sette, bensì nove.