A Genova il miglior negozio di intimo d' Italia

La corsetteria Bottino, situata in via Colombo a Genova, ha ricevuto lo Stelle Best Show Award come miglior negozio di intimo e mare in Italia. La vittoria deriva dalla qualità dei servizi di fitting offerti, che attirano clienti da tutto il paese. La posizione centrale e l'attenzione ai dettagli hanno contribuito a consolidare la sua reputazione. La premiazione rappresenta un riconoscimento al lavoro continuativo nel settore dell'intimo.

Oggi il negozio vanta 92 anni di storia e più di 40 anni di gestione da parte della famiglia Sirito-Carena, un traguardo che racconta una tradizione fatta di passione e continua evoluzione Un orgoglio condiviso anche da Bruna Sirito, mamma di Manuela, che oltre quarant'anni fa prese le redini dell'attività. Oggi il negozio vanta 92 anni di storia, un traguardo che racconta una tradizione fatta di passione e continua evoluzione. La storia della corsetteria è molto particolare e l'avevamo raccontata qui: aprì nel 1934 in via San Vincenzo, ma il palazzo venne prima bombardato durante la Seconda guerra mondiale, poi demolito definitivamente, costringendo il negozio a trasferirsi.