A Forcella ripulito l' esterno della la Ruota degli Esposti dopo la denuncia del parroco

Un intervento di raccolta rifiuti ha liberato l’esterno della Ruota degli Esposti a Forcella, dopo che il parroco aveva segnalato l’accumulo di spazzatura. Operai e volontari hanno lavorato tutta la mattina per ripulire l’area davanti alla basilica della Santissima Annunziata, rimuovendo sacchi e detriti abbandonati. La presenza di rifiuti aveva attirato diverse proteste tra i residenti. La zona ora appare più pulita e ordinata, pronta a ricevere visitatori e fedeli.

Un'operazione di pulizia straordinaria nei pressi della basilica della Santissima Annunziata, nel quartiere Forcella, ha permesso di liberare dai rifiuti l'area antistante la Ruota degli Esposti. A seguito della denuncia del parroco e dell'immediata attivazione del Tavolo permanente decoro urbano, struttura operativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e su suo impulso diretto, questa mattina è intervenuto il personale di Asia e di Napoli Servizi. In particolare, la bonifica ha riguardato uno spazio delimitato da una recinzione in ferro e chiuso da un cancello, all'interno del quale erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi.