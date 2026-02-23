A Cisterna apre Risparmio Casa

Risparmio Casa, l’insegna di drugstore creata dai fratelli Battistelli, apre un nuovo punto vendita a Cisterna il 26 febbraio. La scelta di questa località deriva dalla crescita della domanda di prodotti a basso costo nel quartiere. Il negozio si estende su una superficie moderna e ben organizzata, con un’ampia gamma di articoli di uso quotidiano. La novità porta più scelta ai clienti della zona e crea nuovi posti di lavoro.

Risparmio Casa, l’insegna leader nel settore drugstore fondata dai fratelli Battistelli, inaugurerà il 26 febbraio un nuovo punto vendita a Cisterna, in via delle Regioni 151.Con questa apertura, il drugstore raggiunge quota sei negozi in provincia di Latina e 63 nel Lazio. Grazie alla nuova apertura sono state assunte 20 persone. Il nuovo store si sviluppa su 2.000 mq di superficie vendita, con parcheggio. A disposizione dei clienti una vasta scelta di articoli sotto i 2 euro, più di 1.000 promozioni mensili, oltre 20.000 mila articoli e 400 novità ogni mese. L’offerta comprende prodotti per la cura della casa e della persona, pet care, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale, tra grandi marche e una selezione a marchio Risparmio Casa, sviluppata internamente grazie al know-how e al talento applicato allo sviluppo prodotto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Stampanti multifunzione: risparmio e velocità in ufficio e a casaIn molti uffici e case italiane, le stampanti multifunzione stanno conquistando spazio.

Calore intelligente come riscaldare casa tra design e risparmioL’inverno porta con sé un problema comune a molte famiglie: come riscaldare la casa senza spendere una fortuna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Risparmio Casa rafforza la sua presenza nel Lazio aprendo a Cisterna di LatinaIl 26 febbraio, con l’apertura del nuovo store da 2.000 mq dedicato alla spesa quotidiana, Risparmio Casa realizza 20 nuove assunzioni NewTuscia – ROMA – Risparmio Casa, l’insegna leader nel settore ... newtuscia.it

Risparmio Casa - facebook.com facebook