A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2026 | l’orario d’inizio

La conferenza stampa di Sanremo 2026 si svolge ogni mattina dal 23 febbraio, con un inizio previsto tra le 11:45 e le 12:00. La causa di questa tradizione è la voglia di offrire ai giornalisti un aggiornamento diretto sui cantanti e le novità del festival. Gli incontri si tengono presso il teatro e coinvolgono i protagonisti della manifestazione. La conferenza di apertura si svolge il primo giorno e si ripete fino al 28 febbraio.

A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2026, in programma tutti i giorni a partire dal 23 febbraio con quella di apertura? Ogni giorno per tutta la durata della kermesse canora (dal 24 al 28 febbraio) al mattino, intorno alle ore 11,4512, si terrà la tradizionale conferenza stampa con i protagonisti del Festival. In primis il conduttore e direttore artistico Carlo Conti affiancato dai vertici Rai. I vari giornalisti presenti nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo potranno fare le loro domande sulla serata precedente e su quelle future.

Conferenza stampa di Sarà Sanremo 2025 e presentazione vincitori di Area Sanremo

