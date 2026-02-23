A causa dei dazi di Trump ci hanno tolto i pesci | a Che tempo che fa sparisce l’acquario

I dazi imposti da Trump hanno causato la scomparsa dei pesci dall’acquario di “Che tempo che fa”. La decisione ha portato alla rimozione degli abitanti acquatici, simbolo del programma di Fabio Fazio, che non sono più visibili in onda. La scelta ha suscitato sorpresa tra i telespettatori, che si sono chiesti cosa fosse successo. L’assenza degli pesci ha lasciato il set più spoglio del solito, attirando l’attenzione su questa novità inattesa.

Dove sono finiti i pesciolini di "Che tempo che fa"? L' acquario che da anni è il marchio di fabbrica del programma di Fabio Fazio è il grande assente della puntata in onda domenica 22 febbraio sul Nove. Al suo posto una scrivania con effetto specchiato e il logo della trasmissione. Un 'dettaglio' che non sarebbe potuto passare inosservato al fedele pubblico del programma, e per questo è lo stesso conduttore a mettere le mani avanti e chiarire a inizio puntata. La spiegazione di Fabio Fazio. Poco dopo l'inizio del consueto appuntamento domenicale, infatti, Fazio si rivolge ai telespettatori: "Come avete notato, non c'è la scrivania questa sera perché da quando la corte americana ha tolto i dazi di Trump, ed essendo Discovery americana, ci hanno tolto i pesci.

Il tavolo di CTCF senza acquario, Fabio Fazio a inizio puntata: “A causa dei dazi non ci sono più i pesci”Fabio Fazio introduce il tema dei dazi commerciali, affermando che la mancata presenza dei pesci nel tavolo di Che tempo che fa deriva proprio da questa causa.

Il tavolo di CTCF senza acquario, Fabio Fazio a inizio puntata: A causa dei dazi non ci sono più i pesciSta facendo chiacchierare su X l’assenza dell’acquario nel tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio ad inizio puntata stasera ha commentato con ironia: A causa dei dazi non ci sono più i pesci. fanpage.it

