A 14 anni convocati in Questura | due giovanissimi sotto osservazione

Da udinetoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di appena 14 anni sono stati convocati in Questura dopo alcuni comportamenti sospetti, causati da segnalazioni di adulti. La presenza dei genitori ha accompagnato i minori durante l'incontro con il Questore, che ha deciso di richiamarli ufficialmente. L'obiettivo è sensibilizzarli sui rischi e sulle conseguenze delle loro azioni. La convocazione si inserisce in un tentativo di prevenzione e di dialogo con i giovani.

Hanno solo 14 anni e nei giorni scorsi si sono ritrovati davanti al Questore Pasquale Antonio de Lorenzo, insieme ai loro genitori, per un richiamo ufficiale che non è una condanna ma rappresenta un segnale forte. Un passaggio delicato, che arriva dopo una serie di episodi contro il patrimonio e contro la persona. Circostanze che li hanno portati sotto l’attenzione delle forze dell’ordine e all’adozione della misura preventiva. La Polizia di Stato di Udine ha infatti applicato nei loro confronti l’avviso orale, uno strumento di prevenzione previsto dalla legge e utilizzato quando si ritiene necessario intervenire prima che una situazione possa aggravarsi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

