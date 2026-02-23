7 persone intrappolate nell' incendio di uno stabile a Firenze la polizia mette in salvo tutti i residenti

Un incendio in via Cavour a Firenze ha intrappolato sette persone, spingendo gli agenti della DIGOS a intervenire rapidamente. La polizia è riuscita a mettere in salvo tutti i residenti coinvolti, evitando conseguenze peggiori. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. L'intervento tempestivo ha evitato un’escalation di danni e vittime. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

© Virgilio.it - 7 persone intrappolate nell'incendio di uno stabile a Firenze, la polizia mette in salvo tutti i residenti

7 persone sono state tratte in salvo durante un intervento della Polizia di Stato a Firenze per un incendio divampato in un palazzo di via Cavour. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una pattuglia della DIGOS, impegnata nei controlli notturni sugli obiettivi sensibili della città, è stata coinvolta nell’emergenza. Le fiamme sono state notate dagli agenti che hanno immediatamente dato l’allarme e sono intervenuti per mettere in salvo gli occupanti dello stabile. Incendio a Firenze L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. La pattuglia della DIGOS della Questura di Firenze, mentre transitava in via Cavour nelle ore notturne, ha udito un forte boato probabilmente causato dallo scoppio di vetri, e ha visto delle fiamme fuoriuscire da una finestra al terzo piano di un edificio residenziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it Divampa un incendio in un palazzo, la polizia mette in salvo 7 personeUn incendio scoppiato in un palazzo di via Cavour ha richiesto l’intervento della polizia, che ha messo in salvo sette persone. Incendio in un palazzo di 7 piani: famiglie intrappolate portate in salvo dai pompieriI vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere il rogo scoppiato in un palazzo di sette piani in via Alcide De Gasperi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Inlandspotenzial gegen Fachkräftemangel: Können Ü50-Arbeitslose und Frauen in Minijobs die Arbeitsmigration überflüssig machen? - Xpert.Digital; Umberto D'Errico ucciso nel crollo del muro a Formello, il sopralluogo dei pompieri poco prima della tragedia; Scontro a Besnate, feriti intrappolati nelle auto: arriva l’elicottero; Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti. Boato e incendio in un palazzo nel centro di Firenze, la polizia mette in salvo sette persone x.com Firenze: ha provato a darsi alla fuga e a nascondersi, ma è stato riconosciuto dalle persone che si trovavano in zona - facebook.com facebook