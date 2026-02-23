55enne seleziona alcolici e salumi di pregio a Como e si accoda a una cliente per non pagare | arrestato

Un uomo di 55 anni ha rubato alcolici e salumi di alta qualità per circa 400 euro in un supermercato di Como, dopo aver scelto con cura i prodotti. La causa dell’arresto è stata la sua decisione di seguire una cliente per evitare di pagare, movimento che ha attirato l’attenzione del personale. La polizia è intervenuta prontamente e ha arrestato l’uomo, portandolo in caserma. Ora si attendono le decisioni delle autorità.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Como. Un uomo di 55 anni, originario del Burkina Faso e residente in città, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce per un valore di 400 euro da un supermercato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via P. Paoli, dove il responsabile è stato bloccato dalla vigilanza e successivamente consegnato agli agenti. La dinamica dell'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento è avvenuto intorno alle 15.00 di ieri. Una volante è stata inviata presso un supermercato di via P. Paoli, a seguito di una segnalazione di furto.