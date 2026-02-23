52enne tunisino scatena caos al Pronto Soccorso | minacce e resistenza

Un uomo tunisino di 52 anni ha provocato disordini al Pronto Soccorso di Parma, minacciando il personale e opporsi agli agenti intervenuti. La sua reazione è scaturita da un lungo stato di agitazione, che ha portato a un intervento delle forze dell’ordine. Durante il confronto, ha cercato di allontanarsi e ha rivolto insulti ai presenti. La polizia ha dovuto bloccarlo e portarlo in questura. La sua condotta ha creato un forte disagio tra i pazienti in attesa.

Un uomo aggredisce gli agenti al Pronto Soccorso di Parma: denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Un cittadino tunisino di 52 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito verbalmente e minacciato gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per allontanarlo dal Pronto Soccorso di Parma dopo le sue dimissioni. L’episodio si è verificato il 18 febbraio scorso. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, ha ostacolato l’accesso agli altri pazienti con frasi offensive. Dopo essere stato messo in sicurezza, è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Umbria, caos al Pronto Soccorso: servono i carabinieriSituazione di tensione al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni, dove si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.

