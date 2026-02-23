52enne tunisino scatena caos al Pronto Soccorso | minacce e resistenza

Un uomo tunisino di 52 anni ha provocato disordini al Pronto Soccorso di Parma, minacciando il personale e opporsi agli agenti intervenuti. La sua reazione è scaturita da un lungo stato di agitazione, che ha portato a un intervento delle forze dell’ordine. Durante il confronto, ha cercato di allontanarsi e ha rivolto insulti ai presenti. La polizia ha dovuto bloccarlo e portarlo in questura. La sua condotta ha creato un forte disagio tra i pazienti in attesa.

Pronto Soccorso, 52enne minaccia e aggredisce agenti: denunciatoUn uomo di 52 anni ha minacciato e aggredito gli agenti di polizia intervenuti al Pronto Soccorso di Parma il 18 febbraio.

