50.000 lavoratori a rischio | isopensione tagliata reddito a rischio

La decisione di modificare i requisiti pensionistici mette a rischio il reddito di circa 50.000 lavoratori italiani, che potrebbero perdere l’isopensione dal 2027. La nuova normativa riduce i benefici per chi si avvicina all’uscita dal mondo del lavoro, influenzando in modo diretto le loro finanze. Molti di loro hanno già accumulato anni di contributi e ora temono di non poter contare su una pensione stabile. La misura si applicherà anche a chi si avvicina all’età pensionabile.

Isopensione a rischio: 50.000 lavoratori potrebbero rimanere senza reddito dal 2027. Circa 50.000 lavoratori italiani potrebbero trovarsi senza reddito nel 2027 a causa dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. L’allarme arriva dall’Inps, che segnala un possibile buco tra la fine dei pagamenti aziendali e l’inizio delle pensioni Inps. Tre strumenti di uscita anticipata – isopensione, contratti di espansione e Fondi di solidarietà – potrebbero non funzionare come previsto a causa di questo adeguamento. L’isopensione, che permette di anticipare l’uscita dal lavoro fino a sette anni, sarà ridotta a quattro anni dal 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

67 anni e un "buco" pensionistico: 55.000 lavoratori a rischio

