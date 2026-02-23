45 studenti al liceo vivono l’ebbrezza olimpica a Cortina

Il liceo di Piacenza ha organizzato un viaggio tra gli studenti, motivato dall’entusiasmo per le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026. Quarantaquattro ragazzi hanno assistito alle competizioni di sci e snowboard, vivendo l’atmosfera delle gare dal vivo. La scelta di partecipare è stata fatta per permettere ai giovani di vivere un’esperienza unica, immersi in un evento sportivo di grande rilievo internazionale. La giornata si è conclusa con un sorriso di chi ha respirato l’adrenalina dell’evento.