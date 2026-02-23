45 studenti al liceo vivono l’ebbrezza olimpica a Cortina
Il liceo di Piacenza ha organizzato un viaggio tra gli studenti, motivato dall’entusiasmo per le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026. Quarantaquattro ragazzi hanno assistito alle competizioni di sci e snowboard, vivendo l’atmosfera delle gare dal vivo. La scelta di partecipare è stata fatta per permettere ai giovani di vivere un’esperienza unica, immersi in un evento sportivo di grande rilievo internazionale. La giornata si è conclusa con un sorriso di chi ha respirato l’adrenalina dell’evento.
Quarantacinque studenti del liceo di Piacenza vivono un’esperienza indimenticabile a Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La mattina del 6 febbraio, prima dell’alba, partono per assistere alle qualificazioni del doppio misto di curling, grazie ai biglietti offerti dall’Ufficio Regionale di Educazione Fisica. Tra striscioni con la bandiera italiana e il logo del liceo, i ragazzi tifano con entusiasmo per Stefania Constantini e Amos Mosaner, portando un’atmosfera elettrica al Palazzo del Ghiaccio. L’emozione è palpabile: secondo i telecronisti e confermato dalla stessa Constantini, il ghiaccio non è mai stato così caldo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Liceo Quasimodo al gelo. Gli studenti scioperanoGli studenti del liceo Salvatore Quasimodo di Magenta hanno deciso di aderire a uno sciopero, manifestando il loro disagio per le temperature troppo basse all'interno dell'edificio scolastico.
