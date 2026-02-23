4 anni di guerra in Ucraina a pagare il prezzo più alto è la popolazione civile

Da fanpage.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Ucraina dura da quattro anni, e le conseguenze si vedono chiaramente sulla popolazione civile. Le persone affrontano attacchi con droni, blackout prolungati e chiamate forzate alle armi. La diffusione di queste azioni mette sotto pressione le comunità locali, che devono vivere con l’incertezza e le privazioni quotidiane. La situazione si complica ulteriormente con le difficoltà di accesso ai servizi essenziali. La guerra continua a incidere sulla vita di chi resta.

Attacchi con i droni, blackout e uomini forzati al fronte: sostenere una guerra a lunga è difficile per tutti, anche se è una guerra di difesa. Il racconto dal campo della situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

