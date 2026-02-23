365 chili di pasta al giorno e 12mila fette di pizza | i numeri pazzi delle Olimpiadi Milano-Cortina

Il grande volume di pasta prodotto ogni giorno e le migliaia di fette di pizza servite sono stati causati dall’afflusso di visitatori durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Le strutture di ristorazione hanno registrato un aumento significativo di richieste, portando a numeri impressionanti. Questa forte domanda ha messo alla prova la capacità di accoglienza della città, che si prepara ora a gestire le prossime sfide. La crescita del settore alimentare rappresenta un aspetto chiave di questa manifestazione.

Milano saluta i Giochi Olimpici Invernali 2026 con un mix di emozioni, applausi. e numeri da capogiro. Dai pasti serviti agli alberghi pieni, fino ai social impazziti, la città ha vissuto giorni da record, e adesso si prepara ad accogliere le Paralimpiadi, in programma dal 6 marzo. Secondo i dati di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, i Giochi hanno generato un indotto economico di circa 320 milioni di euro, con una spesa media di 440 euro a persona tra i 725mila visitatori registrati. Gli alberghi della città hanno sfiorato l’ 81% di occupazione nelle strutture da 3 a 5 stelle, mentre l’extralberghiero ha mantenuto un tasso medio tra il 65 e il 70%. 🔗 Leggi su Funweek.it

Milano-Cortina, bilancio dei biglietti e curiosità: ogni giorno mangiati 365 chili di pasta e 12mila fette di pizza.Milano e Cortina registrano un grande afflusso di visitatori durante i Giochi, e la causa principale è l’interesse per le competizioni.

Addio dieta ai Giochi, atleti pazzi per pizza e pastaQuesta mattina, le mense dei Villaggi Olimpici di Milano Cortina hanno mostrato un volto diverso rispetto alle immagini di festa e orgoglio della cerimonia di apertura.

Si sono concluse le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Restano le immagini in TV, i record, le medaglie e le celebrazioni...e restano i cantieri. Cosa abbiamo lasciato sotto la neve Articolo completo nel link al primo commento - facebook.com facebook

