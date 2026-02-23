26 licenziati | call center Abramo a rischio chiusura sindacati

Il call center Abramo di Palermo ha avviato licenziamenti collettivi, mettendo a rischio la chiusura dell’attività. La causa è il mancato rinnovo degli ammortizzatori sociali, che lascia senza sostegni molti dipendenti. L’azienda ha notificato i licenziamenti a 26 lavoratori, alcuni dei quali lavorano da anni nella struttura. Le parti sono in attesa di risposte, mentre i dipendenti si preparano a manifestare. La situazione resta molto tesa e incerta.

Il call center Abramo di Palermo è in una crisi profonda. A pochi giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali, l’azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 26 lavoratori. La notizia è stata comunicata dalle segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc, che hanno denunciato una situazione gravissima e non più tollerabile. La scadenza degli ammortizzatori sociali è prevista per il 7 marzo, e senza un intervento tempestivo, queste famiglie rischiano di perdere tutto. I sindacati hanno lanciato un appello urgente alla Regione Siciliana, chiedendo la convocazione immediata di un tavolo territoriale e un’assunzione chiara di responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

