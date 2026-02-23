24 febbraio 2026 | bilanci offerte e Btp in un giorno da record

Il 24 febbraio 2026, Piazza Affari registra un aumento marcato grazie alla pubblicazione dei bilanci di diverse aziende e alle operazioni di mercato. La giornata si apre con grandi volumi di scambi, mentre le emissioni di Btp attirano l’attenzione degli investitori. Le offerte di nuovi titoli e le revisioni dei bilanci aziendali finiscono per influenzare le quotazioni, creando un clima di grande fermento sulla piazza finanziaria. La giornata si chiude con movimenti significativi sui mercati.

Piazza Affari si prepara a un giorno di bilanci e operazioni straordinarie. Il 24 febbraio 2026 si preannuncia come una giornata intensa per gli operatori economici, con una serie di eventi che spaziano dai bilanci aziendali alle operazioni straordinarie e alle emissioni di titoli di Stato. A Piazza Affari, diverse società presenteranno i dati finanziari del 2025, tra cui Leonardo, Saipem, Telecom Italia TIM, Ferretti e Industrie de Nora. In particolare, Leonardo e Saipem forniranno anche comunicati stampa, mentre Ferretti terrà una conference call alle 14:00 per commentare i risultati. Non mancheranno le operazioni straordinarie: Zinc BidCo promuove un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su Tinexta, con scadenza il 20 marzo, mentre Crane NXT fa lo stesso su Antares Vision, con termine il 6 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

BTP 2030: cedola numero sei da staccare il 14 febbraio 2026Il 14 febbraio 2026 il Btp Valore maggio 2030 staccherà la sua sesta cedola.

Btp ventennali: domanda record a febbraio, il debito italiano continua a trovare fiducia sui mercati internazionaliIl Tesoro italiano ha annunciato di aver raccolto più di 157 miliardi di euro con l’emissione di un nuovo Btp a 15 anni, un record di domanda a febbraio.

Argomenti discussi: Martedì 24 febbraio 2026 alle ore 9.30 si riunisce la Seconda Commissione Consiliare; Convocazione del Consiglio Comunale - 24 febbraio 2026; Seduta del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2026; Convocazione del Consiglio comunale per il giorno 24 febbraio 2026 / Avvisi / Novità / Homepage.

Oroscopo domani Paolo Fox, 24 febbraio 2026: Leone, Vergine, Bilancia, ScorpioneScopri l'oroscopo di domani di Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Previsioni, consigli e sorprese ti aspettano! socialperiodico.it

Oroscopo domani Branko, 24 febbraio 2026: Leone, Vergine, Bilancia, ScorpioneScopri le previsioni astrologiche di Branko per il 24 febbraio 2026! Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa riserva il futuro per te? socialperiodico.it

L’agenda di giovedì 12 febbraio si apre a #Milano con l’evento organizzato da @Assonime in collaborazione con @OECD. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è in Belgio per una riunione #Ue. Asta BTp a Roma, Capital Markets Day di @Fincantieri a x.com

Il 3 febbraio 2025 il #Btp a 15 anni con cedola 3,95% è stato collocato per 14 miliardi, record per questo comparto, a fronte di richieste per 157,6 miliardi (di cui dall’estero 83,7%). Una situazione che fotografa l’interesse dei risparmiatori per questo strument - facebook.com facebook