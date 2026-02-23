15 minuti di gloria per Andrew Windsor | la sua foto segnaletica affissa al Louvre

La foto segnaletica di Andrew Windsor ha attirato l’attenzione per 15 minuti al Louvre, a causa di un errore durante una mostra. La sua immagine è stata esposta in modo inatteso, causando scompiglio tra i visitatori. La gaffe si è verificata mentre l’attenzione generale era rivolta alle opere d’arte, creando un momento di confusione. La scena si è conclusa quando il personale ha corretto l’errore, lasciando il pubblico sorpreso.

Per 15 minuti c'è stata un'"opera" al Louvre che ha rubato la scena alla Gioconda e alla Venere di Milo, ma di cosa stiamo parlando? Sembra surreale, ma il protagonista è proprio la foto segnaletica di Andrew Mountbatten-Windsor, arrestato per sospetto grave abuso d'ufficio. È stato il gruppo Everyone Hates Elon a esporre la foto, attirando tantissima attenzione. La foto segnaletica di Andrew Windsor affissa sul muro del Louvre. Gli attivisti della campagna Everyone Hates Elon hanno appeso al muro, tra le opere che riempiono il Louvre, la foto tutt'altro che lusinghiera dell'ex principe. Un modo peculiare di mostrare come il mondo ricorderà il membro della famiglia reale britannica, ormai caduto in disgrazia.