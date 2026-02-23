100 milioni per l’agroalimentare del Sud | ecco come cambiare le sorti

Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno deciso di investire 100 milioni di euro per sostenere l’agroalimentare nel Sud Italia. Questa mossa mira a rafforzare le aziende locali e creare nuove opportunità di lavoro. Il fondo, denominato Azimut Agrifood Mezzogiorno Sca Sicav Raif, punta a facilitare l’accesso ai finanziamenti per le imprese della regione. L'iniziativa intende stimolare lo sviluppo economico e innovativo del settore agricolo meridionale.

Un fondo da 100 milioni di euro per rilanciare l’agroalimentare del Sud Italia. È questa la scommessa di Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, che insieme al gruppo Azimut hanno lanciato Azimut Agrifood Mezzogiorno Sca Sicav Raif. Il primo closing ha già raggiunto 70 milioni, di cui il 51% destinato specificamente al Mezzogiorno. L’obiettivo? Sostenere Pmi, Mid-Cap e Large-Cap operanti nel Sud o con progetti in quei territori, con strumenti di debito come bond, minibond e prestiti diretti. Il fondo punta a finanziare oltre 220 aziende meridionali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e sociale, in linea con i criteri Esg. 🔗 Leggi su Ameve.eu Agroalimentare: Bando Ismea Investe 2026 sblocca 100 milioni, B.More supporta le imprese verso i finanziamenti.Il Bando Ismea Investe 2026 ha ricevuto il via libera e mette a disposizione 100 milioni di euro per sostenere le aziende agricole italiane. Acf, la rete di Tuteri non basta a cambiare le sorti del risultatoAllo stadio Bruno Nespoli di Arezzo, il Cesena si prende i tre punti battendo l’Arezzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Roma lancia un piano da 100 milioni per la manutenzione stradale; Da Simest un fondo equity da 100 milioni per supportare big e Pmi all’estero; Ok dalla Giunta capitolina alla variazione di Bilancio: 100 milioni per le strade e stop alle liste d'attesa nel sociale; Uber investe oltre 100 milioni di dollari per la rete di ricarica dei robotaxi. Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa GiovanniREGIONE LOMBARDIA. Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ospedale di Bergamo: 15.600 mq in più e riorganizzazione interna. ecodibergamo.it Credito, Fondo Azimut da 100 milioni per l’agroalimentare del Sud con Cdp e Mediocredito CentraleUno strumento di credito alternativo per sostenere lo sviluppo del settore agroalimentare, soprattutto al Sud, con 100 milioni di euro, 70 dei quali assicurati in larghissima parte da Cdp ... msn.com E' bastato un Gratta e Vinci per diventare milionari. Vincita da 2 milioni di euro al rione Tamburi di Taranto #antennasud #puglia #gruppoeditorialedistante - facebook.com facebook