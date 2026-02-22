Ztl da che parte sta il primo cittadino?

Il sindaco si schiera contro l’ampliamento della Ztl, motivando la posizione con il timore di aumentare il traffico e l’inquinamento nel centro urbano. Alcuni consiglieri di maggioranza invece vogliono estendere le restrizioni per favorire la mobilità sostenibile. La discussione rimane aperta e divisa all’interno della coalizione di governo locale. La questione coinvolge anche cittadini e commercianti, che aspettano una decisione definitiva.

Sulla Ztl assistiamo all’ennesima diatriba interna alla sinistra: una parte spinge per l’ampliamento, un’altra frena. Nel frattempo, la città resta senza una direzione chiara. Il sindaco da che parte sta? Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in Consiglio comunale a Carpi, interviene sul dibattito relativo all’estensione della Zona a Traffico Limitato in centro storico. "Da sempre siamo contrari a tale allargamento, specialmente se non è accompagnato da un vero piano di rilancio del centro e da nuovi parcheggi". "Non si può procedere per annunci: a essere penalizzati sono i commercianti e i residenti del centro sempre più provati dal lassismo di un’ amministrazione che bada di più a dinamiche interne al Pd", incalza il consigliere comunale Claudio Cortesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Milano Cortina 2026, polemiche su bandiere e partecipazioni. E il Cio da che parte sta?Milano Cortina 2026 si trova nel centro di nuove tensioni dopo che il Cio si è schierato sulla questione delle bandiere e delle partecipazioni.

Terrorismo: Cisint (Lega), 'sinistra dica chiaramente da che parte sta'L'intervento di Cisint (Lega) invita la sinistra a chiarire la propria posizione sul tema del terrorismo, sottolineando l'importanza di una presa di posizione netta da parte di Pd, AVS e M5S.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride; Roma, Ztl e auto elettriche 2026: chi dovrà pagare il pass da 1.000 euro e chi sarà esentato | Quattroruote.it; Ztl, da che parte sta il primo cittadino?; Ztl a Roma, parte la class action contro i divieti di ingresso: I veicoli ibridi e le elettriche sono equiparati dalla legge.

Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'La Provincia: De Rosa: Ma il sindaco deve garantire che in futuro non vi saranno mai più ulteriori estensioni. In caso contrario ci mobiliteremo ... lapressa.it

Ztl a Roma, parte la class action contro i divieti di ingresso: «I veicoli ibridi e le elettriche sono equiparati dalla legge»Il Campidoglio tira dritto sulla nuova tassa: dal prossimo giugno mille euro sui pass Ztl, finora gratuiti, per le sole auto elettriche. La delibera in giunta a fine mese ... roma.corriere.it

Ztl, diplomifici e lupi: da Rimini parte il viaggio di “Mi manda RaiTre” #Rimini #Attualita x.com

Nocera Inferiore, parte la ZTL. Rispristinato il semaforo di via Atzori Da questa sera la chiusura parziale di via Garibaldi e via Barbarulo L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 46/2026 del Comandante della Polizia Locale, - facebook.com facebook