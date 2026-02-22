Zero sconti per l’agente che sporca la divisa

Un agente è finito sotto accusa dopo essere stato ripreso mentre si sporcava intenzionalmente la divisa. La vicenda si è verificata a Milano, dove le immagini mostrano chiaramente il gesto del poliziotto. La condotta ha suscitato reazioni contrastanti tra colleghi e cittadini, alcuni dei quali chiedono spiegazioni. La notizia si diffonde rapidamente tra le forze dell’ordine, che si preparano a rispondere alle accuse. La questione resta aperta, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

«La Verità» è solidale con coloro che fanno il loro dovere e poi finiscono sotto accusa. Nell’inchiesta di Milano, tuttavia, emergono prove inquietanti contro il poliziotto. Il quale, se colpevole, non meriterà alcuna attenuante. Come i lettori sanno, La Verità sta dalla parte delle forze dell’ordine quando queste, per aver fatto il proprio dovere, sono messe sotto accusa. Abbiamo difeso i carabinieri del caso Ramy, perché un militare che ha inseguito chi fuggiva all’alt non può finire sul banco degli imputati per «eccesso colposo nell’adempimento del proprio dovere». Né un vicebrigadiere può essere condannato per «eccesso colposo di uso legittimo dell’arma» per aver fatto fuoco contro un ladro che aveva ferito un collega. 🔗 Leggi su Laverita.info

Lo striscione al Liceo: l'ignoranza che sporca la memoria e i valoriLo striscione esposto al Liceo ha suscitato una forte reazione, evidenziando come il limite tra libertà di espressione e rispetto dei valori possa essere facilmente superato.

Draghi: "L'ordine globale è defunto. L'Europa rischia di venire divisa, deindustrializzata, divisa: serve un federalismo pragmatico"L'ex premier Mario Draghi avverte che l'ordine globale è ormai finito.

