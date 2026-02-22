Zelig 30 – Svisti e mai visti | su Canale 5 lo speciale che raccoglie i momenti più divertenti dello show

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano su Canale 5 uno speciale dedicato a Zelig 30, perché vogliono mostrare i momenti più divertenti dello show. Lo speciale raccoglie le gag più esilaranti e gli sketch meno visti delle quattro puntate commemorative. La trasmissione offre ai fan un’occasione per rivedere le battute più riuscite e le risate più spontanee. Il pubblico potrà così rivivere alcuni dei momenti più memorabili di questa lunga avventura televisiva.

Zelig 30 – Svisti e mai visti: su Canale 5 lo speciale che raccoglie i momenti più divertenti delle 4 puntate celebrative condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Lunedì 23 febbraio, Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5 con uno speciale che raccoglie i momenti più divertenti, iconici e amati delle 4 puntate celebrative condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che hanno registrato una media d’ascolto di 2.800.000 spettatori pari a una share media del 21%. “ L’entusiasmo con cui hanno risposto all’invito di Zelig 30 tutti gli artisti nati o cresciuti a Zelig ci ha permesso di percorrere un primo momento di celebrazione davvero irresistibile: comicità garantita e gioia di esserci e di ritrovarsi ”, dichiarano gli autori Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello showZelig celebra 30 anni di attività, tornando su Canale 5 con alcuni dei volti più rappresentativi dello show.

ZELIG TORNA SU CANALE 5: UN CAST RICCHISSIMO PER LA FESTA DEI 30 ANNI DELLO SHOWZelig torna su Canale 5 per celebrare i 30 anni della storica trasmissione.

Solo Silvano il mago di Milano può fare delle freddure così

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zelig 30 torna su Canale 5 con Svisti e mai visti: uno speciale con il meglio delle quattro puntate celebrative; Pier Silvio Berlusconi disegna il palinsesto anti Sanremo: ecco la strategia di Mediaset; PALINSESTI RAI, MEDIASET DAL 22 AL 28 FEBBRAIO 2026; PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026 | IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE.

Zelig 30 torna su Canale 5 con Svisti e mai visti: uno speciale con il meglio delle quattro puntate celebrativeCanale 5 propone il meglio di Zelig 30 con Bisio e Incontrada: uno speciale che raccoglie i momenti più amati delle serate celebrative. lavocedivenezia.it

Torna Zelig con uno show speciale su Canale 5: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti a festeggiare i 30 anni del programmaIl celebre comic show Zelig celebra tre decenni di risate con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che conducono la serata evento speciale. Sul palco ci aspettano i grandi nomi della comicità e tanti ... alfemminile.com

"ZELIG 30": "SVISTI E MAI VISTI" il meglio del meglio delle 4 puntate condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada_lunedì 23 febbraio, in prima serata c.s. Lunedì 23 febbraio, Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5 con lo speciale "Svisti e mai visti" che - facebook.com facebook