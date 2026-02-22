Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena 0-3 | Vittoria di testa
La vittoria di Valsa Group Modena contro Yuasa Battery Grottazzolina deriva dalla solidità della squadra durante tutta la partita. I gialli hanno sfruttato bene le occasioni e hanno mantenuto alta la concentrazione, portando a casa il risultato con determinazione. La formazione emiliana ha mostrato una strategia ben studiata, con i giocatori che hanno eseguito con precisione gli schemi impostati. La squadra di Grottazzolina ha provato a reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato.
Successo esterno per i gialli, che convincono con una prova ragionata ed escono alla distanza. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Grottazzolina risponde con Falaschi al palleggio, Fedrizzi opposto, Tatarov-Magalini martelli, Petkov-Pellacani centrali con Marchisio libero. I gialloblù iniziano con il piede giusto, ace di Sanguinetti e 9-11 dopo i primi scambi. Gli ospiti insistono, muro di Porro e 13-17 con la squadra di Giuliani in controllo. I padroni di casa non mollano e rimontano dal 20-23 al 24-23, ma Modena reagisce e nel punto a punto finale conquista il primo set: due battute vincenti consecutive di Sanguinetti, 26-28 e 0-1.
