Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena 0-3 | Vittoria di testa

La vittoria di Valsa Group Modena contro Yuasa Battery Grottazzolina deriva dalla solidità della squadra durante tutta la partita. I gialli hanno sfruttato bene le occasioni e hanno mantenuto alta la concentrazione, portando a casa il risultato con determinazione. La formazione emiliana ha mostrato una strategia ben studiata, con i giocatori che hanno eseguito con precisione gli schemi impostati. La squadra di Grottazzolina ha provato a reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato.