Yuasa Battery cala il sipario al PalaSavelli

Yuasa Battery ha deciso di sospendere temporaneamente le partite al PalaSavelli, causando l’assenza di una squadra storica dal campionato di Superlega. La decisione deriva da problemi logistici che impediscono di garantire la sicurezza e l’organizzazione degli incontri. La partita prevista rappresenta un evento insolito, poiché in passato si è sempre disputata regolarmente. L’intera squadra si prepara a tornare in campo non appena la situazione si risolverà.

© Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, cala il sipario al PalaSavelli

Sarà una gara assolutamente particolare quella che si gioca al PalaSavelli dove, per la prima volta in due anni di Superlega, in pratica non va in campo per i tre punti. O meglio anche conquistandoli non cambierebbe affatto l'esito finale già scritto e che vede la Yuasa scendere in A2 dopo due annate in Superlega. Proprio per questo dalle ore 18 contro Modena, una delle big di questo campionato e in piena corsa per il quarto posto, ci si attende una gara fuori dagli schemi, senza eccessive pressioni nella mente degli atleti che possono tornare a divertirsi e giocare con il braccio sciolto. Cosa tra l'altro che si è a lungo vista in occasione della gara di Trento, con la Yuasa sempre in gara e anche avanti.