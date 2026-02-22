YouTube entra nella storia | il primo video della piattaforma è ora un reperto esposto in un museo

Il Victoria and Albert Museum di Londra ha acquisito e ricostruito l'interfaccia del primo video caricato su YouTube, evidenziando l'importanza storica di questo evento. La causa è la crescente influenza del web sui mezzi di comunicazione, che ha portato a questa scelta. Il museo ha deciso di mettere in mostra il frammento digitale come esempio di come i video abbiano rivoluzionato la condivisione di contenuti. L’opera sarà visibile al pubblico a partire dalla prossima settimana.

Il Victoria and Albert Museum di Londra ha acquisito e ricostruito l'interfaccia originale del primo video in assoluto caricato su YouTube. La schermata, esposta nell'ala del museo dedicata alle opere contemporanee, è il simbolo della nascita dell'era dei content creator. 🔗 Leggi su Fanpage.it YouTube nella storia, il primo video caricato da Jawed Karim nel 2005 va in mostra a LondraIl primo video mai caricato su YouTube, intitolato “Io allo zoo”, è stato pubblicato da Jawed Karim nel 2005, causando un’onda di rivoluzione nel mondo digitale. Il Museo del Territorio lancia una piattaforma digitale per andare alla scoperta della storia di RiccioneIl Museo del Territorio di Riccione presenta una nuova piattaforma digitale immersiva, offrendo a cittadini e turisti un viaggio interattivo tra le radici della città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il primo video di YouTube entra nella storia: sarà in mostra al Victoria and Albert Museum (ma purtroppo è stato girato in uno zoo); YouTube sta cercando di conquistare la tv; Arianna Fontana supera i record: Argento Italia nella staffetta femminile di short track! 14 medaglie per l'Italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi · Risultati Milano Cortina 2025 oggi; Buonfiglio: L’impresa di Federica Brignone entra nella storia dello sport. Il primo video di YouTube entra nella storia: sarà in mostra al Victoria and Albert Museum (ma purtroppo è stato girato in uno zoo)Il Victoria and Albert Museum acquisisce il primo video di YouTube, Me at the zoo, simbolo della cultura digitale globale. greenme.it Il primo video di YouTube entra nella storia: sarà in mostra al Victoria and Albert Museum (ma purtroppo è stato girato in uno zoo) x.com Milano 1 - Terralba 0. La prima puntata di PodiScraff con Giuseppe Ignazio Loi è ora disponibile su YouTube. Non fartela raccontare entra nella pagina youtube e buon divertimento https://youtu.be/v0-6z6SKkLw #PodiScraff #sindacodiscraffingi - facebook.com facebook