Yeman Crippanuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon

Yeman Crippa ha stabilito il nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, fermando il cronometro a 59:01. La sua vittoria deriva dalla volontà di migliorare il proprio precedente primato e dalla determinazione mostrata durante tutta la corsa. Crippa, già campione europeo di mezza maratona, ha affrontato la gara con ritmo costante, sorpassando gli avversari nelle fasi decisive. La sua prestazione dimostra ancora una volta la sua crescita come atleta.

Nuovo record italiano per Yeman Crippa, 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon. Il trentino, Campione Europeo di mezza maratona in carica, Yemaneberhan "Yeman" Crippa (GS Fiamme Oro Padova), scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta qui a Napoli sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara del 2022. Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona come seconda miglior prestazione europea di sempre, alle spalle dello svedese Andreas Almgren che a Valencia lo scorso ottobre ha fatto segnare 58:41. Il primato di Yeman Crippa va anche al settimo posto delle migliori prestazioni stagionali mondiali del 2026.