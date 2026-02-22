Yeman Crippa | Raggiunto un sogno peccato che sia mancato un secondo Quando si insiste…

Yeman Crippa ha battuto il record italiano di mezza maratona domenica, migliorando il precedente di 25 secondi. La sua prestazione è arrivata durante una gara nel centro città, dove ha corso in 58:36, segnando un nuovo massimo nazionale. Crippa ha spiegato di aver inseguido questo risultato da tempo e di essere felice di avercela fatta, anche se avrebbe voluto migliorarsi ulteriormente. La sua corsa ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica.

© Oasport.it - Yeman Crippa: “Raggiunto un sogno, peccato che sia mancato un secondo. Quando si insiste…”

Domenica indimenticabile per Yeman Crippa, che ha firmato il nuovo record italiano di mezza maratona: il Campione d'Europa di specialità ha abbassato di ben venticinque secondi il vecchio primato nazionale che egli stesso aveva siglato quattro anni fa, correndo in 59:01 a Napoli e diventando il secondo europeo di sempre sui 21,097 chilometri. Dopo gli amari ritiri alla Maratona di Londra e alla maratona dei Mondiali, il trentino è riuscito a rialzare la testa e ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile. Yeman Crippa ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: " Sono davvero tanto felice perché ho raggiunto uno dei miei sogni, il nuovo record italiano.