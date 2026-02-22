WWE | Vietati i watch party per Elimination Chamber la nuova politica di blackout

La WWE ha deciso di vietare i watch party per Elimination Chamber a causa di problemi di copyright e di controllo delle trasmissioni. La nuova politica blocca gli eventi pubblici nelle zone di Chicago, impedendo ai fan di riunirsi per seguire lo show insieme. La scelta mira a proteggere i diritti di trasmissione e a evitare perdite economiche. Numerosi appassionati si sono trovati impossibilitati a organizzare incontri pubblici per l’evento. La decisione coinvolge anche altri grandi eventi futuri.

La WWE continua la sua crociata contro i watch party locali: dopo WrestleMania 42, anche Elimination Chamber sarà off-limits per i locali della zona di Chicago La WWE e l’arte di monetizzare a tutti i costi. Noi italiani, abituati a guardarci i pay-per-view sul divano alle tre di notte con una tisana in mano e gli occhi sbarrati, forse non capiamo fino in fondo il dramma. Ma negli Stati Uniti esiste una tradizione sacra quasi quanto il Thanksgiving: i watch party nei bar. Decine di fan stipati in un locale, birra alla spina, urla collettive ad ogni nearfall. Un’esperienza notevole. Ecco, la WWE ha deciso che tutto questo deve finire. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Risultati e sorprese di WWE Elimination Chamber 2026La WWE si prepara a tornare con l’evento Elimination Chamber, in programma nella notte tra il 28 e il 29 febbraio allo United Center.

WWE: Un uomo mascherato colpisce Theory e manda LA Knight all’Elimination ChamberNel corso di WWE Raw si è verificato un colpo di scena che ha sorpreso tutti.

