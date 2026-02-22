Wood batte Warrington in un match di pugilato

Wood ha vinto contro Warrington durante un combattimento all’Nottingham Arena. La sfida è stata decisa da un colpo preciso nel sesto round, che ha messo fine al match. Entrambi i pugili hanno mostrato grande determinazione e tecnica, ma Wood ha dominato gli scambi più importanti. La vittoria rafforza la sua posizione nella classifica mondiale e apre nuove possibilità per i prossimi incontri. La serata si è conclusa con applausi dal pubblico presente.

In una serata di boxe disputata all'Nottingham Arena, l'evento organizzato da Eddie Hearn per Matchroom Boxing ha proposto un rematch tra due ex campioni dei piuma, in cornice di pugilato internazionale e confronto serrato tra diverse categorie. L'azione è stata trasmessa su DAZN, offrendo una serata di risultati significativi e risoluzioni puntuali sui verdetti. leigh wood, 29-4 (17 KOs), proveniente da Gedling nel Nottinghamshire, ha conquistato la vittoria contro josh warrington, 32-5-1 (8 KOs), di leeds, in un match di 12 round deciso all'unanimità. Wood, già vincitore di una sfida decisiva nel passato, è entrato nel rematch dopo un successo per stoppage registrato a maggio 2025.