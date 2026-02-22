Wiki Loves Marche le foto vincenti

Daniela Alice Solaini ha vinto il primo premio di Wiki Loves Marche con una foto delle Cisterne Romane di Fermo scattata con la sua Nikon. La fotografa amatoriale ha scelto di immortalare quel monumento storico, contribuendo così a valorizzare il patrimonio locale. Il concorso, parte di Wiki Loves Monuments, coinvolge appassionati di tutta Italia e raccoglie migliaia di immagini ogni anno. La vittoria di Solaini dimostra come anche i fotografi non professionisti possano fare la differenza.

© Ilrestodelcarlino.it - Wiki Loves Marche, le foto vincenti

Lo scatto delle Cisterne Romane di Fermo, preso dalla fotografa per hobby Daniela Alice Solaini con la sua Nikon digitale, si è aggiudicato il primo premio della sesta edizione di Wiki Loves Marche, costola regionale del concorso fotografico più grande al mondo, Wiki Loves Monuments, che occupa un posto nel Guinness dei Primati grazie alle oltre 120 milioni di foto raccolte a livello internazionale. Ieri nella sala consigliare del Comune di Gabicce Mare, si è tenuto un doppio festeggiamento: oltre alla premiazione dei vincitori dell'edizione marchigiana, anche la festa per il 25° compleanno di Wikipedia, l'enciclopedia open source sostenuta dall'associazione Wikimedia impegnata nella diffusione della conoscenza libera.