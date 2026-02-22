Warner Bros | Netflix sfida Paramount 20 marzo decisivo per l’offerta

Netflix aumenta la sua offerta per acquisire Warner Bros, sfidando Paramount. La società ha deciso di rilanciare con una proposta più alta, puntando a ottenere l’azienda entro il 20 marzo. La mossa arriva mentre le trattative si fanno più intense, con entrambe le parti che cercano di convincere Warner Bros. a scegliere la loro proposta. Il futuro dell’accordo dipende ora da questa decisione finale.

La competizione per l’acquisizione di Warner Bros si fa sempre più serrata, con Netflix pronta a rilanciare l’offerta per superare la proposta di Paramount. La data chiave da segnare è il 20 marzo, quando gli azionisti di Warner Bros si esprimeranno sull’offerta di Netflix, mentre Paramount ha tempo fino a lunedì 23 febbraio per presentare la sua proposta definitiva. L’operazione, complessa e di portata significativa, potrebbe richiedere diversi mesi per essere completata, con un esito tutt’altro che scontato. La trattativa per l’acquisizione di Warner Bros ha subito una svolta inaspettata con il rilancio di Paramount, mettendo in discussione l’accordo che sembrava già definito con Netflix. 🔗 Leggi su Ameve.eu

