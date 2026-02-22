Vuelle scocca l’ora del big match con Rimini Uno spettacolo da oltre seimila spettatori

La partita tra Vuelle e Rimini si gioca oggi alle 18, a causa della rivalità storica tra le due squadre. Vuelle cerca di allungare la serie positiva, puntando a un +4 in classifica, mentre Rimini tenta di recuperare posizioni e ottenere un risultato importante contro i diretti avversari. Oltre seimila tifosi si aspettano un match emozionante allo stadio, con molte speranze di rivincita per entrambe le squadre.

Scocca l’ora del big-match. Oggi alle 18 la Vuelle gioca per andare a +4 da Rimini, mentre i romagnoli per riacciuffare Pesaro e piazzare un 2-0 nei confronti diretti che sarebbe pesante per la classifica. Basterebbe questo per spiegare l’importanza della sfida. Ma è il contorno che ha creato l’atmosfera: saranno più di 6.000 gli spettatori alla Vitrifrigo Arena, con 12 pullman di tifosi ospiti in arrivo (stimati in circa 650) ed oltre 3.200 biglietti emessi in totale. La notizia del giorno, però, è che Mark Ogden sarà della partita. Ieri l’americano della Dole, che era fuori da due mesi si è allenato coi contatti, per cui è prevedibile che Dell’Agnello oltre a portarlo in panchina lo utilizzi, magari con un minutaggio non esagerato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

