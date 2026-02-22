Volley impresa dell' Angelini Cesena | Bologna al tappeto e sorpasso in classifica su Forlì

L'Elettromeccanica Angelini Cesena conquista la vittoria contro il Volley Team Bologna, che aveva perso solo una volta in casa, grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra di Cesena impone il suo gioco e si aggiudica il match con un punteggio di 1-3, interrompendo la serie positiva degli avversari e salendo in classifica. La partita ha visto un equilibrio nel primo e nel secondo set, prima che Cesena prendesse il comando.

Le bianconere espugnano il campo del Volley Team Bologna con un netto 1-3. Prova mostruosa di Benazzi (28 punti) e vittoria pesantissima L'Elettromeccanica Angelini Cesena espugna il campo del Volley Team Bologna, finora violato una sola volta, con una prestazione di livello e si impongono con un possente 1-3 (20-25, 19-25, 25-19, 20-25). Concretezza in cambiopalla, ordine e sacrificio in difesa, alte percentuali in attacco: ha girato tutto bene nella metà campo bianconera. L'avvio del primo set è all'insegna dell'equilibrio: il primo strappo porta la firma di Vallicelli, con un ace velenosissimo (9-11); Cesena in difesa è superlativa, Gregori è ovunque, Benazzi alza in tuffo e Parise passa in mezzo al muro (13-16), la fast di Guardigli va a segno anche contro il muro a due felsineo (17-20); coach Lucchi inserisce Cangini al servizio che punge la ricezione dell'ex Pinali, poi murata da Benazzi (19-24), chiude Caniato aiutata dal net 20-25.