Volley impresa dell' Angelini Cesena | Bologna al tappeto e sorpasso in classifica su Forlì

L'Elettromeccanica Angelini Cesena ha vinto contro il Volley Team Bologna, che aveva perso solo una partita prima, causando il sorpasso in classifica su Forlì. La squadra di Cesena ha mostrato una prestazione solida e ha conquistato tre set su quattro, rivelando un gioco efficace in attacco e in difesa. Bologna ha provato a reagire nel terzo set, ma non è bastato per evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato netto e deciso.