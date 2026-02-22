Volley impresa dell' Angelini Cesena | Bologna al tappeto e sorpasso in classifica su Forlì
L'Elettromeccanica Angelini Cesena ha vinto contro il Volley Team Bologna, che aveva perso solo una partita prima, causando il sorpasso in classifica su Forlì. La squadra di Cesena ha mostrato una prestazione solida e ha conquistato tre set su quattro, rivelando un gioco efficace in attacco e in difesa. Bologna ha provato a reagire nel terzo set, ma non è bastato per evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato netto e deciso.
Le bianconere espugnano il campo del Volley Team Bologna con un netto 1-3. Prova mostruosa di Benazzi (28 punti) e vittoria pesantissima L'Elettromeccanica Angelini Cesena espugna il campo del Volley Team Bologna, finora violato una sola volta, con una prestazione di livello e si impongono con un possente 1-3 (20-25, 19-25, 25-19, 20-25). Concretezza in cambiopalla, ordine e sacrificio in difesa, alte percentuali in attacco: ha girato tutto bene nella metà campo bianconera. L’avvio del primo set è all’insegna dell’equilibrio: il primo strappo porta la firma di Vallicelli, con un ace velenosissimo (9-11); Cesena in difesa è superlativa, Gregori è ovunque, Benazzi alza in tuffo e Parise passa in mezzo al muro (13-16), la fast di Guardigli va a segno anche contro il muro a due felsineo (17-20); coach Lucchi inserisce Cangini al servizio che punge la ricezione dell’ex Pinali, poi murata da Benazzi (19-24), chiude Caniato aiutata dal net 20-25. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
