VOLLEY B MASCHILE Querzoli rimontata Ora i playoff distano 8 punti

La Querzoli ha perso contro la Cavallino, causa una rimonta avversaria nel quarto set. Dopo aver vinto il primo parziale, i padroni di casa hanno perso gli altri tre, subendo una sconfitta che riduce a otto punti il divario dai playoff. La partita si è infiammata nel finale, con gli ospiti che hanno ribaltato il risultato. Ora la squadra dovrà riorganizzarsi per cercare di recuperare terreno in classifica.

La Querzoli s’illude, poi la Cavallino comincia a trottare e la ribalta. Alla ‘ Bondi Arena ’ Forlì strappa il primo set, perde di corto muso il secondo e il terzo e cede di schianto nel quarto (20-25, 25-23, 27-25, 25-18), sprofondando a -8 dal secondo posto, l’ultimo che vale i playoff. E pensare che l’avvio era incoraggiante: Mariella e sodali dettano la linea, speculano sulle sbavature estensi e scappano (1-4, 3-8 e 6-11). Un sussulto di Ferrara vale il -2 a metà del guado: 15-17 e 17-19. Ma una diagonale di Peripolli e un monster block di Mariella spianano la strada al 20-25 biancoblù. Nel secondo parziale è l’equilibrio a farla da padrone fino a quota 20, quando Bellia firma il break con un ace rocambolesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

