volley b maschile querzoli rimontata ora i playoff distano 8 punti

La Querzoli ha perso contro la Cavallino, causa una rimonta avversaria nel quarto set. Dopo aver vinto il primo parziale, i padroni di casa hanno perso gli altri tre, subendo una sconfitta che riduce a otto punti il divario dai playoff. La partita si è infiammata nel finale, con gli ospiti che hanno ribaltato il risultato. Ora la squadra dovrà riorganizzarsi per cercare di recuperare terreno in classifica.

La Querzoli s’illude, poi la Cavallino comincia a trottare e la ribalta. Alla ‘ Bondi Arena ’ Forlì strappa il primo set, perde di corto muso il secondo e il terzo e cede di schianto nel quarto (20-25, 25-23, 27-25, 25-18), sprofondando a -8 dal secondo posto, l’ultimo che vale i playoff. E pensare che l’avvio era incoraggiante: Mariella e sodali dettano la linea, speculano sulle sbavature estensi e scappano (1-4, 3-8 e 6-11). Un sussulto di Ferrara vale il -2 a metà del guado: 15-17 e 17-19. Ma una diagonale di Peripolli e un monster block di Mariella spianano la strada al 20-25 biancoblù. Nel secondo parziale è l’equilibrio a farla da padrone fino a quota 20, quando Bellia firma il break con un ace rocambolesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della TeodoraDopo la pausa, la Querzoli affronta subito una trasferta difficile a San Marino contro la Teodora.

Volley B maschile: nel big match vince il 1° set ma non basta. Querzoli, manca l’acuto a fine girone d’andataNel match di volley maschile di Serie B, Querzoli vince il primo set, ma La Nef Re Salmone si aggiudica la partita 3-1.

Argomenti discussi: Serie B maschile, alle 20.30 al PalaSavena l’obiettivo è allungare il vantaggio sul quartultimo posto di Grottazzolina. Hokkaido, con Fermo per scacciare la paura.

Volley B maschile. Querzoli bocciata nel derby: a San Marino perde il 3° postoI titani vincono 3-0 e si portano a +2 in classifica. Male Forlì, rimontata. anche nell’ultimo set. msn.com

Volley, un San Valentino dolce per la Querzoli che torna al successo al PalaRomitiNella serata dedicata agli innamorati, la Querzoli Volley Forlì supera la Asd Montorio Volley Teramo per 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-17) e riprende la corsa in classifica con una prova di carattere e ... forlitoday.it

GLI IMPEGNI DELLE FERRARESI Adamant, Cavallino e Ariosto chiamate a mettere fine al periodo nero Basket serie B. Andrea Costa Imola-Adamant, domenica ore 18.00 Volley serie B: 4 Torri Cavallino-Querzoli Forlì, sabato, ore 18.00 Pallamano serie A: C - facebook.com facebook