Vogliono fermare il Napoli? le decisioni VAR a Bergamo fanno discutere

Le decisioni del VAR durante la partita tra Atalanta e Napoli hanno sollevato polemiche perché, secondo alcuni, hanno alterato il risultato. La causa principale riguarda una valutazione ritenuta sbagliata su un episodio chiave, che ha influenzato l’andamento del match. I tifosi e gli esperti criticano la gestione arbitrale, sostenendo che il sistema non garantisce più decisioni imparziali. La discussione si accende anche sui metodi di intervento e sulla trasparenza delle immagini usate.

L'ACCUSA. Quanto accaduto in Atalanta-Napoli non è un semplice errore tecnico, ma la prova di un sistema arbitrale ormai privo di credibilità. L'annullamento del gol regolare di Gutierrez, deciso con una velocità sospetta ("da Bolt") al VAR, certifica l'applicazione schizofrenica del protocollo: cambia a seconda della maglia e della giornata. Napolissimo.it prende una posizione netta: non si può più tacere di fronte a scempi che compromettono il futuro e i bilanci di una società sana. L'appello è diretto al presidente Aurelio De Laurentiis: serve un intervento durissimo nelle sedi opportune, fino alla richiesta di danni, per tutelare i tifosi e la regolarità del campionato.