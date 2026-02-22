Vogliono fermare il Napoli? le decisioni VAR a Bergamo fanno discutere

Durante la partita tra Atalanta e Napoli, le decisioni prese dal VAR a Bergamo sono state al centro di molte discussioni. Le scelte dell’arbitro, supportate dal sistema di revisione video, hanno suscitato dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla affidabilità delle decisioni arbitrali e sulla trasparenza del processo di revisione.

Non è più un caso, è una costante che falsa la stagione: a Bergamo è andata in scena la morte della logica arbitrale. Ora la società deve alzare la voce. L’ACCUSA. Quanto accaduto in Atalanta-Napoli non è un semplice errore tecnico, ma la prova di un sistema arbitrale ormai privo di credibilità. L’annullamento del gol regolare di Gutierrez, deciso con una velocità sospetta (“da Bolt”) al VAR, certifica l’applicazione schizofrenica del protocollo: cambia a seconda della maglia e della giornata. Napolissimo.it prende una posizione netta: non si può più tacere di fronte a scempi che compromettono il futuro e i bilanci di una società sana. L’appello è diretto al presidente Aurelio De Laurentiis: serve un intervento durissimo nelle sedi opportune, fino alla richiesta di danni, per tutelare i tifosi e la regolarità del campionato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

