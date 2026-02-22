Voglio compattezza ed equilibrio | la ricetta di Ballardini

Davide Ballardini commenta il pareggio tra Avellino e Reggiana, che si è concluso con un 1-1, a causa di un inizio difficile e una ripresa più solida. L’allenatore sottolinea la necessità di maggiore compattezza e equilibrio, evidenziando come la squadra abbia reagito bene alle difficoltà iniziali. La partita ha mostrato che il team può migliorare, ma anche la capacità di resistere alle pressioni avversarie. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti in casa Avellino. Al termine dell’1-1 contro la Reggiana, Davide Ballardini analizza la prestazione dei suoi, tra il rammarico per un avvio col freno a mano tirato e la soddisfazione per la tenuta mentale mostrata dalla squadra nel resto del match. Il tecnico ravennate non usa giri di parole per descrivere l’approccio alla gara, apparso deficitario soprattutto nei primi dieci minuti: “Eravamo disordinati nella costruzione e troppo larghi sul campo”. Un’analisi che trova conferma nell’episodio del gol subito, nato da una serie di sbavature individuali nonostante la squadra fosse in superiorità numerica: “Abbiamo sbagliato un anticipo, poi c’è stato uno scivolone di Sala, era una situazione dove eravamo coperti, ma l’errore ci è costato caro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Avellino, Ballardini si presenta: "Voglio un cambio di rotta per risollevare la squadra"Davide Ballardini si presenta come nuovo allenatore dell’Avellino dopo le recenti sconfitte che hanno peggiorato la posizione in classifica.

La ricetta facile ed economica per gnocchi morbidi e gustosiScopri come preparare gnocchi morbidi e gustosi con questa ricetta semplice ed economica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anteprima Nobile di Montepulciano 2026 | Annate, assaggi, linfa per il Rosso e schizofrenia degustativa; Allarme difesa per il Napoli: Conte cerca equilibrio per blindare la Champions senza Rrahamani; Serie B, Frosinone – Empoli: pronostico e probabili formazioni; Brann-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Sottil: “Domani è una finale, servono fame e compattezza” Alla vigilia della sfida contro la Carrarese, in programma domani alle ore 15 allo Stadio Alberto Braglia, mister Andrea Sottil ha parlato nella consueta conferenza stampa di rito. Il tecnico giallob - facebook.com facebook