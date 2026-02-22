Vittoria non c’è in Russia il pil cala dal 4% allo 0,8%

Il calo del PIL russo dal 4% allo 0,8% deriva dalla diminuzione della domanda internazionale e dalle sanzioni economiche. Questi fattori hanno ridotto significativamente le esportazioni di risorse naturali e influenzato il settore industriale. Di conseguenza, il paese ha registrato una contrazione economica che si riflette in vari settori. La riduzione della crescita mostra come le tensioni politiche abbiano un impatto diretto sull’economia nazionale e sulle possibilità di ripresa.

© Cms.ilmanifesto.it - Vittoria non c’è, in Russia il pil cala dal 4% allo 0,8%

Così come accaduto nel dibattito ucraino (ed europeo) c’è un concetto che pare essere scivolato sempre più ai margini della retorica ufficiale russa, quello di “vittoria”. Se il 22 febbraio di tre anni fa, allo scoccare del primo anniversario dell’invasione su larga scala, il leader del Cremlino Vladimir Putin poteva presentarsi di fronte a una folla patriottica e festante di 80mila persone riunite allo stadio Luzhniki di Mosca, oggi la realtà della guerra e la sua altisonante prosopopea sembrano certamente più “normalizzate”, ingranate dentro una macchina (politica, industriale, repressiva) che da una parte sostiene uno sforzo bellico sempre in crescita ma dall’altra fa di tutto per nasconderne gli effetti più deleteri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Leggi anche: L’Ocse taglia le stime di crescita per l’Italia: Pil allo 0,5% nel 2025 e deficit sotto il 3% La Russia di Putin barcolla in economia: famiglie indebitate, imprese in difficoltà e pil al ribassoLa Russia di Putin affronta una crisi economica che si fa sentire sulle famiglie e le imprese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lazio-Atalanta 0-2, la partita vista da Serina. La vittoria del cinismo. Sorpasso al 6° posto, l’Olimpo è vicino; Vino sotto pressione | Dazi Usa, una vittoria che non consola; L’importante e discussa vittoria dell’Inter contro la Juventus; Il Forlì di Miramari torna finalmente alla vittoria: Bene la prestazione, siamo tornati in corsa. Cuccù sprona i suoi alla vittoria contro il San Marino. Il centrocampista francese Dompnier: Una partita che non possiamo sbagliare. Non bisogna fare errori». Castelfidardo ...Serve una partita perfetta ha detto mister Stefano Cuccù. Domani contro il San Marino il Castelfidardo ha un solo ... sport.quotidiano.net Inter, vittoria fiacca contro il Lecce: meno male che Esposito c’èL’attaccante entra nella ripresa e sblocca una partita che i nerazzurri non riuscivano a sbloccare. Gol pesantissimo per il baby bomber ... sport.quotidiano.net Contro la balla della vittoria russa. Perdite record sul campo. Conquiste a rilento. Nato che si rafforza ai confini della Russia. Influenza sparita. Kyiv che si europeizza. Una controstoria, dati alla mano - Claudio Cerasa - facebook.com facebook