Virtus Verona-Vicenza lunedì 23 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Vicenza di Gallo ha perso contro l’Alcione Milano, interrompendo la sua serie senza sconfitte in campionato, e lunedì 23 febbraio alle 20:30 affronta la Virtus Verona in trasferta. La squadra biancorossa cerca di rialzarsi dopo quella battuta d’arresto, mentre i padroni di casa vogliono approfittare del fattore campo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che puntano a ottenere i tre punti. La sfida si preannuncia aperta e ricca di tensione.

© Infobetting.com - Virtus Verona-Vicenza (lunedì 23 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Reduce dalla sconfitta interna contro l'Alcione Milano che ha interrotto l'imbattibilità stagionale in campionato, il Vicenza di Gallo è di scena sul campo della Virtus Verona. La squadra di Fresco, da 44 anni in sella al sodalizio scaligero, lotta per restare in Serie C ed è attualmente terzultimo con 20 punti fatti e appena 3 vittorie in 27 gare.