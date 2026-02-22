Virtus Verona-Vicenza lunedì 23 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
La sconfitta contro l’Alcione Milano ha fatto perdere al Vicenza di Gallo l’imbattibilità stagionale, portandolo a sfidare la Virtus Verona. La partita, in programma lunedì 23 febbraio alle 20:30, si terrà allo stadio locale, dove i giocatori cercheranno di riprendere il cammino vincente. La Virtus Verona, invece, punta a conquistare punti con la propria forza casalinga. Entrambe le squadre vogliono ottenere un risultato positivo in questa sfida decisiva.
Reduce dalla sconfitta interna contro l’Alcione Milano che ha interrotto l’imbattibilità stagionale in campionato, il Vicenza di Gallo è di scena sul campo della Virtus Verona. La squadra di Fresco, da 44 anni in sella al sodalizio scaligero, lotta per restare in Serie C ed è attualmente terzultimo con 20 punti fatti e appena 3 vittorie in 27 gare. Dato degno di menzione,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Ternana-Forlì (lunedì 23 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Verso Virtus Verona-Vicenza, Carobbio sostituirà Gallo: Partita complicata, anche loro hanno obiettivi; Serie C girone A. LR Vicenza verso il Monday night di Verona: settore ospiti soldout; SERIE C | Lunedì arriva il Vicenza, Zarpellon: Il pareggio di Lecco può essere una svolta; Pronostici Virtus Verona-Vicenza: Statistiche, Analisi, Dove in TV 23.02.2026 Serie C.
Virtus Verona-Vicenza, Carobbio: Non cadiamo in provocazioni, pensiamo soltanto alla partitaIn vista della partita Virtus Verona-L.R. Vicenza, incontro valido per la ventottesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 23 febbraio alle ore 20:30 allo Stadio Gavagnin-Nocini di Veron ... trivenetogoal.it
Virtus Verona-Vicenza, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveSegui Virtus Verona-Vicenza in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match ... msn.com
I convocati di Virtus Verona-L.R. Vicenza: lrvicenza.net/i-convocati-di… #ForzaLane #ForzaVicenza x.com
ULTIMI POSTI DISPONIBILI – TRIBUNA LOCALI Verso il tutto esaurito la sfida tra Virtus Verona e LR Vicenza! Lunedì 23 febbraio Ore 20:30 Stadio Gavagnin-Nocini SETTORE OSPITI: ESAURITO TRIBUNA VIP: ESAURITA TRIBUNA L - facebook.com facebook