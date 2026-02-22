Violenza a Perugia | 1 pugno per una porta poi tentato assalto col

Un uomo ha aggredito la moglie in casa, colpendo una porta e poi tentando di assalirla. La causa dello scontro risiede in una lite scoppiata per motivi familiari. La scena si è conclusa con ferite e danni alla porta, mentre la donna si è rifugiata in un’altra stanza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione della violenza domestica nella zona. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo i dettagli dell’incidente.

Un uomo è stato condannato dalla Corte d’Appello di Perugia per lesioni aggravate e tentate lesioni nei confronti della moglie, a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno della loro abitazione. La vicenda, riportata da fonti giornalistiche, si è consumata dopo una discussione sulla velocità con cui la donna aveva aperto la porta di casa e, successivamente, per il rifiuto della moglie di avere rapporti sessuali. La condanna, confermata in appello, segue un’escalation di violenza che ha l’uomo colpire la moglie al volto e tentare di aggredirla con un bicchiere di vetro. L’episodio, avvenuto a Perugia, ha scosso la comunità locale e solleva nuovamente il tema della violenza domestica, un problema persistente in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

