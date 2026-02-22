Vino italiano -8% USA | la Corte annulla i dazi ma la sfida continua

Il settore vitivinicolo italiano registra un calo del 8% nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, dopo che la Corte ha annullato i dazi imposti. La decisione deriva da un ricorso contro le tariffe commerciali applicate senza consultare le autorità europee. Le aziende del settore devono ora affrontare nuove sfide per riconquistare il mercato statunitense, mentre la partita legale continua a coinvolgere vari attori. Questa situazione lascia aperta la strada a ulteriori sviluppi.

Vino italiano, tra dazi e resilienza: una partita ancora aperta. Il settore vitivinicolo italiano si trova a navigare in acque incerte, con l’esito della recente battaglia sui dazi imposti dall’amministrazione statunitense che rimane tutt’altro che definitivo. La decisione della Corte Suprema americana di invalidare le tariffe, introdotte in passato, ha generato un cauto ottimismo, ma la prospettiva di contromisure da parte degli Stati Uniti mantiene alta l’attenzione e invita le aziende a una strategia prudente. Nei primi undici mesi del 2025, le esportazioni di vino italiano verso gli Stati Uniti hanno subito una diminuzione dell’8% in valore, attestandosi a 1,62 miliardi di euro, e del 5,7% in volume, con 312,2 milioni di litri venduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Usa, la Corte suprema annulla la maggior parte dei dazi di Trump. La reazione del presidente Usa: «Una vergogna, ma ho un piano di riserva»Usa, la Corte suprema ha deciso di annullare la maggior parte dei dazi imposti durante l’amministrazione Trump, che avevano colpito prodotti importati da diversi Paesi.

La Corte Suprema boccia i dazi Usa, ma Trump sfida i giudici: «Non mi fermo». E annuncia una nuova stangata mondialeLa Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dagli Stati Uniti, ma Donald Trump ha dichiarato di non voler rinunciare alle sue misure commerciali.

