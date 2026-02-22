Vigili del fuoco spegnono incendio a Falconara | 4 piani in pericolo

Un incendio scoppiato in un appartamento di via Liguria a Falconara Marittima ha messo in allerta i vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme. Il rogo ha minacciato anche i piani superiori dell’edificio di quattro piani, costringendo le squadre a lavorare intensamente per evitare un’ulteriore propagazione. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’appartamento sono ingenti e la strada è rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento.

Un Incendio a Falconara Marittima: Vigili del Fuoco in Azione per Spegnere le Fiamme. La serata di domenica 22 febbraio 2026 a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, è stata segnata da un incendio che ha coinvolto un appartamento al primo piano di una palazzina in via Liguria. L’evento ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme senza registrare feriti o intossicati tra i residenti. L’abitazione interessata dalle fiamme non sarà fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ma non si registrano persone ferite o intossicate. Intorno alle nove di questa sera, i vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti e un’autoscala, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area interessata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crollo parziale di edificio a Niscemi dopo frana: tre piani in pericolo, intervento dei vigili del fuocoUn edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato parzialmente dopo una frana.

Falconara, incendio in una palazzina di quattro pianiUn incendio in una palazzina di quattro piani a Falconara ha causato l'intervento di due autobotti e un'autoscala per spegnere le fiamme.

