VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026 tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14 | 30

Il tutorial in diretta su GPS 2026 spiega tutti i passaggi necessari, perché molti docenti vogliono aggiornare le loro graduatorie provinciali. Viene mostrato passo dopo passo come compilare correttamente i moduli online, con un focus sul question time con Vannini della Uil Scuola Rua. La sessione si svolge lunedì 23 febbraio alle 14:30, quando gli insegnanti potranno chiarire i dubbi più frequenti prima della scadenza.

Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il periodo 2026-2028. Le graduatorie saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Contestualmente verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo [con QUESTION TIME]

Video GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo [con QUESTION TIME]

