Il tutorial in diretta su GPS 2026 spiega tutti i passaggi necessari, perché molti docenti vogliono aggiornare le loro graduatorie provinciali. Viene mostrato passo dopo passo come compilare correttamente i moduli online, con un focus sul question time con Vannini della Uil Scuola Rua. La sessione si svolge lunedì 23 febbraio alle 14:30, quando gli insegnanti potranno chiarire i dubbi più frequenti prima della scadenza.

Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il periodo 2026-2028. Le graduatorie saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Contestualmente verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo [con QUESTION TIME]

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30; Apple Podcasts rivoluziona il mercato: podcast video in HLS e pubblicità dinamica sfidano YouTube e Spotify; Dalla violenza di genere ai femminicidi: Gino Cecchettin incontra gli studenti – DIRETTA 13 febbraio ore 11. Iscrivi la tua classe; Come vedere RSI in Italia: la guida completa 2026.

VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Per tutti i passaggi spiegati, passo dopo passo, la redazione di Orizzonte Scuola organizza l ... orizzontescuola.it

Nel Question Time condotto da Andrea Carlino, Pasquale Raimondo della UIL Scuola ha fatto il punto sul test per le posizioni economiche ATA, chiarendo ai candidati cosa aspettarsi il giorno della prova, come verranno pubblicati i risultati e quali sarann… x.com

Per le Vs consulenze è possibile rivolgersi c/o le sedi territoriali della UIL Scuola. https://uilscuola.it/gps-2026-28-data-domande-ordinanza-scheda-e-titoli-di-accesso/fbclid=IwdGRjcAQFxq5jbGNrBAXGl2V4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4 - facebook.com facebook