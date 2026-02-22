Un video del Ministero dell’Istruzione mostra i lavori in corso nella nuova scuola di Campo Tizzoro, realizzata grazie ai fondi del Pnrr. Il ministero ha inviato un team per fotografare lo stato di avanzamento dei cantieri, che coinvolgono molte imprese locali. Le immagini evidenziano l’installazione di nuove strutture e i progressi nelle finiture. La ripresa si concentra anche sugli operai al lavoro all’interno dell’edificio.

Il Ministero dell’Istruzione ha mandato un suo gruppo a documentare la realizzazione della nuova scuola di Campo Tizzoro. Una nuova scuola, come afferma il vicesindaco, Giacomo Buonomini, sulla quale i lavori avanzano. Appare quindi naturale l’interesse del Ministero. "I lavori sulla struttura generale sono prossimi alla fine – scrive Buonomini – e il cantiere entra ora in una fase sempre più orientata alle finiture. Nelle scorse settimane una troupe incaricata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha visitato l’area per realizzare un video dedicato agli interventi finanziati con il Pnrr Istruzione, infatti la nuova scuola di Campo Tizzoro sarà una delle “storie“ rappresentative degli investimenti in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sei cantieri in strada dopo le feste. Sprint del teleriscaldamento per avere i soldi del PnrrDa domani a Forlì riprenderanno i lavori di Hera per l’estensione della rete di teleriscaldamento.

Ripartono i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento: sei cantieri per rispettare i tempi del PnrrRipartono i lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento a Forlì, con sei cantieri attivi in diverse zone della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Video del ministero sulla primaria: È dedicato ai cantieri del Pnrr; Sconti dal 10 al al 30% per docenti e ATA per abbigliamento, cura per la persona, vacanze, elettrodomestici. Come accedere alla piattaforma. VIDEO; Che cosa dice davvero la sentenza sul risarcimento alla Sea Watch di Carola Rackete; Meloni, video contro giudici: Sull’immigrazione ci ostacolano. In libertà un algerino con alle spalle 23 condanne.

Covid. Lo spot del Ministero sulla quarta dose. Testimonial il premio Nobel Giorgio ParisiIl video è stato realizzato dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e vede la partecipazione straordinaria del Premio Nobel ... quotidianosanita.it

Il punto stampa del ministro Tajani sulla liberazione di Trentini e Burlò: la diretta videoPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

BTV News canale 85. . BARI, VERIFICHE DEL MINISTERO SUI PROGETTI PNRR: CONTROLLI SU MOBILITÀ SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE URBANA #comunedibari #cantieripnrr - facebook.com facebook