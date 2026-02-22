Viareggio 17 anni dopo | un murale evoca la Luna e risana le ferite

Viareggio, 17 anni dopo il disastro ferroviario del 2009, un nuovo murale intitolato La distanza della Luna ha preso forma nel quartiere colpito. L’opera, realizzata da un artista locale, mira a ricordare la tragedia e a portare speranza nel quartiere. La creazione è stata svelata oggi davanti a molti residenti, che hanno partecipato all’evento. La scena rappresenta la Luna, simbolo di speranza e rinascita, e si inserisce nel percorso di memoria della città.

Viareggio: un Murale tra Memoria e Futuro, 17 anni dopo la Tragedia. Un nuovo murale, intitolato La distanza della Luna, è stato inaugurato oggi a Viareggio, nel quartiere segnato dal disastro ferroviario del 2009. L'opera, realizzata dalla giovane artista Sara Culli, rappresenta un punto di svolta per la comunità, un omaggio alle 32 vittime e un potente simbolo di resilienza e rinascita. Viareggio si è dotata di un nuovo, significativo punto di riferimento artistico e commemorativo. L'inaugurazione di oggi, 22 febbraio 2026, ha la luce un'opera che va oltre la semplice rigenerazione urbana, diventando un messaggio di speranza per la comunità.