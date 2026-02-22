Viaggi di primavera | dalle colline di Montepulciano alle atmosfere di Takayama le città dove sentirsi davvero a casa

Le prenotazioni di viaggi di primavera aumentano a causa del miglioramento del clima e delle restrizioni più leggere. Molti italiani scelgono di visitare le colline di Montepulciano, attratti dai paesaggi e dai sapori locali, oppure di volare verso Takayama, famosa per i suoi templi e le tradizioni autentiche. Le agenzie di viaggio segnalano un incremento delle richieste, soprattutto per soggiorni di almeno una settimana. La voglia di scoprire nuove atmosfere spinge molte famiglie a pianificare con anticipo.

L a primavera è la stagione perfetta per ripartire. Le giornate si allungano, la luce cambia, cresce il desiderio di evasione. E se il criterio di scelta non fosse solo il paesaggio, ma la qualità dell’accoglienza? Secondo Booking.com – che ogni anno rivela i Traveller Review Awards – le destinazioni capaci di far sentire davvero a casa sono il nuovo punto di riferimento per programmare i viaggi di primavera. Leggi anche › Se i libri diventano una meta: i viaggi letterari sono un nuovo modo di scoprire il mondo La selezione – basata su oltre 370 milioni di recensioni verificate – non è una classifica in senso stretto, ma una raccolta di luoghi che si distinguono per ospitalità autentica, cura dei dettagli e attenzione personale verso il viaggiatore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

