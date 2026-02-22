Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 19 | 25

Un incidente su via Cristoforo Colombo ha causato blocchi tra via di Casal Palocco e via Pindaro, creando lunghe code in entrambe le direzioni. La collisione si è verificata all’altezza del casello di Fiano Romano, rallentando il traffico sulla diramazione Roma Nord. Sul Raccordo Anulare, due incidenti segnalano rallentamenti tra Pontina e via del Mare e tra Pisana e Casal del Marmo. Le autorità invitano a rispettare le norme di sicurezza, soprattutto in vista dell’arrivo del freddo.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Cristoforo Colombo al momento tra chiuso tra via di Casal Palocco via Pindaro in direzione Roma sulla diramazione Roma nord l'incidente avvenuto all'altezza del casello di Fiano Romano crea ancora file a partire dal bivio per la A1 in direzione raccordo anulare invece il sinistro avvenuto sulla A24 roma-teramo tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela in direzione Roma permangono code ma per traffico intenso tra Vicovaro e Tivoli Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna segnaliamo due incidenti il primo crea file tra Pontina e via del mare e il secondo tra Pisana hai Casal del Marmo in esterna code a tratti qui per traffico intenso tra Pontina e Tuscolana ci spostiamo sulla strada regionale accordo di più in provincia di Frosinone traffico bloccato per incidente avvenuto Al km 4 circa permangono code In entrambe le direzioni all'altezza di Ranuccio andiamo sulla Roma Fiumicino ora lentamente tra Fiumicino e anulare in direzione Roma infine sulla statale Pontina Si procede a rilento tra Pomezia Castel di Decima sempre verso la capitale da Giorgia lonze Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo dare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 07:25Un incidente sull'autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha causato rallentamenti, coinvolgendo due auto e occupando la corsia di emergenza.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 08:25La circolazione sulla A1 Roma-Napoli è tornata normale dopo un intervento tra Colleferro e Anagni, causato da un guasto precedente.

